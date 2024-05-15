32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило прокомментировал выход в первый полуфинал «Мастерса» в карьере. Напомним, сегодня, 15 мая, в 1/4 финала турнира в Риме Табило в двух сетах обыграл 56-ю ракетку мира представителя Китая Чжана Чжичжэня со счётом 6:3, 6:4.

«Сегодня было чрезвычайно сложно играть. Но я так благодарен людям, которые были здесь, рядом со мной на протяжении последних недель. Приятно, что я сохранил свою психику в стабильном состоянии. У меня было много телефонных звонков, много разговоров с моей семьёй, с моими друзьями. Они все мне очень помогли. Мы старались даже не задумываться о тактике на этот матч. Я решил просто играть. В последнее время у меня это срабатывает. После всего этого, после «Ролан Гаррос» я собираюсь определиться с тем, что буду делать дальше. Возможно, попытаюсь что-то перестроить в своей карьере.

Перед полуфиналом я немного нервничаю. Хочу сегодня вечером посмотреть матч Фритца со Зверевым, попытаться немного проанализировать его. А в полуфинале просто попробую сыграть и получить как можно больше удовольствия», — сказал Табило на пресс-конференции.