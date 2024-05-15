«Это невероятное ощущение». Медведев — о победах над великими теннисистами

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об ощущениях после победы над сильнейшими теннисистами мира.

«Они великолепны, и каждый раз, когда я сталкиваюсь с ними лицом к лицу, я задаюсь вопросом, как мне их победить, как добиться большего успеха, чем в прошлый раз, если я проиграл наш последний поединок. Они всегда вводят новшества в своей игре. Это забавное ощущение… Честно говоря, мне нравится это чувство, хотя иногда я бы предпочёл сыграть в финале, в котором у меня больше шансов на победу. Но здорово чувствовать, что я превосхожу великого игрока, как Новака Джоковича на Открытом чемпионате США – 2021. Это невероятное ощущение», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Медведев провёл 10 матчей с первой ракеткой мира сербским теннисистом Джоковичем на турнирах ATP, в которых одержал две победы. В шести проведённых встречах с испанцем Рафаэлем Надалем на его счету одна победа. В трёх играх с Роджером Федерером он ни разу не смог обыграть швейцарца.