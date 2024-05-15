«Это у меня в крови». Арина Соболенко забавно оправдалась за мат в прямом эфире

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в забавную ситуацию по ходу интервью для Tennis Channel после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, в матче 1/4 финала Соболенко (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 представительницу Латвии Елену Остапенко (9).

Соболенко: Я просто решила сделать это (о видео, в которых она показывает, как проходит её день на турнире), просто пришла такая идея в голову. А потом я увидела, что люди хотели бы видеть это чаще. И теперь, я думаю, моей задачей является показывать людям один мой день на каждом из турниров. Пока им это нравится. Как только люди начнут говорить: «Прекрати, мы устали от этого дерьма» (пауза, Соболенко отворачивается от журналиста).

Оба смеются.

Журналист (зрителям): перед началом интервью она обещала, что не будет никаких ругательств, вообще ничего.

Соболенко: это просто что-то у меня в крови (смеётся).