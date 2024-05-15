Дмитриева: у Медведева серьёзные проблемы с подачей

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала поражение четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Мне кажется, Медведев не настроился на борьбу и победу на турнире в Риме. Но думаю, что последний матч для Медведева был отчасти проверочным. По его игре было видно, что он над чем-то работает, насколько я понимаю, именно с Жилем Симоном. Было заметно, что он старался использовать всю ширину корта, но пока у него этого не выходит, ошибок было очень много. К тому же я бы ещё отметила очень серьёзные проблемы Медведева с подачей на последних турнирах. Раньше Даня подавал отлично, мы все это видели, но сейчас совсем подача разладилась. Причём не только первая, но и вторая, она у Дани очень слабая», — сказала Дмитриева в интервью Legalbet.

Напомним, россиянин в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6.