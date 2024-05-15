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Видеообзор победы Соболенко над Остапенко в четвертьфинале Рима

Видеообзор победы Соболенко над Остапенко в четвертьфинале Рима
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Сегодня, 15 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Риме между Соболенко и Остапенко.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.

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