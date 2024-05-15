Табило рассказал, как поменяла его победа над Джоковичем на «Мастерсе» в Риме

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило рассказал, как поменяла его победа над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Напомним, чилиец обыграл серба в третьем круге турнира со счётом 6:2, 6:3.

«Я был невероятно счастлив. Даже не ожидал этого. Я выходил на корт, чтобы впитать в себя всю атмосферу и насладиться тем, что происходит вокруг меня. Но всё пошло не так… Конечно, лучше, чем я планировал. После победы над Джоковичем мой телефон сходил с ума. Я просто отключился от всего этого, попытался побыть со своими друзьями. Наверное, в какой-то степени это тяжело пережить, потому что у тебя появляются ожидания к самому себе. Хочется продолжать в том же духе, добиваться большего. Но я чувствую, что справился с этим довольно хорошо. Сейчас стараюсь относиться к факту победы как можно спокойнее и просто продолжать играть в свою игру», — сказал Табило на пресс-конференции.