Надаль пригласил нидерландского теннисиста на Мальорку для подготовки к «Ролан Гаррос»

26-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор будет готовиться к «Ролан Гаррос» — 2024 вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлэм Надалем на Мальорке (Испания).

«Я получил приглашение от Карлоса Мойи (тренер Надаля. — Прим. «Чемпионата») потренироваться с Рафой. Ранее Надаль несколько раз звал меня, но я не смог приехать по личным причинам. Это очень важно для меня, учитывая состояние, в котором сейчас находится Надаль. Я никогда не играл против него и не тренировался с ним. На тренировках он по-прежнему показывает потрясающий уровень. На прошлой неделе я тренировался в Риме с Александром Зверевым на соседнем корте с Надалем, и мы воочию убедились, насколько он хорош. Невероятный уровень», — приводит слова Грикспора NOS.

27-летний нидерландский теннисист проведёт три тренировочных дня с Надалем на Мальорке, а затем отправится в Швейцарию на последний перед Открытым чемпионатом Франции турнир ATP-250.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.