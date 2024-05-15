«Мы как игроки ничего не решаем». Хачанов — об интенсивном графике соревнований

18-я ракетка мира из России Карен Хачанов высказался о длительной продолжительности сезона теннисистов.

«Идут разговоры, и я думаю, что стоит сезон сделать чуть-чуть покороче, как вариант. Но при этом в течение сезона тоже получаются турниры длинные. Конечно же, ты как один из топовых игроков всегда приезжаешь на большие турниры и рассчитываешь пройти достаточно далеко. Каждый большой турнир, каждый «Мастерс» сейчас длинный.

Сейчас «Большой шлем», когда ты, опять же, приезжаешь заранее и, если проходишь далеко, турнир получается снова длинный. В итоге вроде бы турниров якобы хотят сделать меньше, но при этом ты времени тратишь больше, что, может быть, тоже не очень логично. Не знаю, надо посмотреть, подумать, что можно сделать, но это, наверное, не в моей компетенции говорить, потому что мы как игроки всё равно ничего не решаем», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Ранее недовольство расписанием тура выражали Елена Рыбакина, Александр Зверев, Александр Бублик и другие теннисисты.