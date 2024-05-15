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Бренд одежды Федерера подписал контракт с ещё одним перспективным теннисистом

Бренд одежды Федерера подписал контракт с ещё одним перспективным теннисистом
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57-я ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли подписал контракт со швейцарским брендом одежды и обуви On, одним из инвесторов которого является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер.

Напомним, Федерер стал инвестировать в On в 2019 году. Сейчас бренд может похвастаться активным сотрудничеством с такими топовыми игроками, как первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 14-й номер рейтинга ATP 21-летний американец Бен Шелтон.

Фото: On

«Флавио теперь в нашей команде. Он быстро становится одним из самых многообещающих теннисистов, привлекая внимание соперников и болельщиков по всему миру», — говорится в социальных сетях бренда.

Коболли на протяжении нескольких лет периодически выступает на турнирах ATP, но пока не добивался серьёзных результатов.

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