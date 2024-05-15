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Алехандро Табило стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Риме

Алехандро Табило стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Риме
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32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило стал первым полуфиналистом грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев (сложил свои полномочия).

В матче 1/4 финала Табило (29) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 56-ю ракетку мира представителя Китая Чжана Чжичжэня.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 16:10 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Первый мужской четвертьфинал в Риме продлился 1 час и 26 минут. В его рамках Табило семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Чжичжэня четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Риме (дебютный для себя на таком высоком уровне) Табило сразится с победителем встречи Александр Зверев (Германия, 3) — Тейлор Фритц (США, 11).

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