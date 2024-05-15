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«Мы ещё ничего не решили». Мойя — об участии Рафаэля Надаля в «Ролан Гаррос» — 2024

«Мы ещё ничего не решили». Мойя — об участии Рафаэля Надаля в «Ролан Гаррос» — 2024
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1998, бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Карлос Мойя осторожно высказался о шансах на участие своего подопечного Рафаэля Надаля в Открытом чемпионате Франции – 2024, который стартует 26 мая.

Ранее ряд испанских СМИ сообщал, что Надаль уже принял решение, что сыграет в Париже.

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«Мы ещё ничего не решили (по поводу участия Надаля в «Ролан Гаррос»). Посмотрим, как пройдут последующие тренировки. Ему немного не хватает соревновательного ритма. Но его у него больше не будет, потому что турниров на грунте больше не запланировано.

Со времён турнира в Барселоне у него произошла эволюция на физическом и психологическом уровне, но, прежде всего, теперь у него есть определённые гарантии, что он сможет выдерживать пятисетовые матчи с днём отдыха между ними», — приводит слова Мойи Marca со ссылкой на эфир IB3.

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