Появилось фото теннисного платья, в котором Арина Соболенко сыграет на «Ролан Гаррос»

Nike представил форму двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, в которой она сыграет на «Ролан Гаррос» — 2024.

Теннисное платье Соболенко выполнено в морковно-белых цветах, на спине имеются вырезы.

Фото: Nike

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. В прошлом году Соболенко дошла на нём до полуфинала, где в тяжелейшем матче проиграла чешке Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

В данный момент Соболенко находится в Риме (Италия), где проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 мая, белоруска вышла в полуфинал данных соревнований, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (9) из Латвии.