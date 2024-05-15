Табило рассказал, что прекратил сотрудничество с тренером после «Мастерса» в Мадриде

32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило после победы в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) рассказал, что прекратил сотрудничество с тренером после предыдущего «тысячника» в Мадриде (Испания), который проходил с 24 апреля по 5 мая.

«Да, последние две-три недели я проводил без тренера. Мы расстались после «Мастерса» в Мадриде. Просто у моего тренера появилось несколько проблем с логистикой. Также мы не смогли прийти к единому мнению по некоторым вопросам касательно моей карьеры. Но это было хорошее расставание. Мы оба решили, что так будет лучше для нас», — сказал Табило на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 15 мая, Табило впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».