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Алехандро Табило гарантировал себе дебют в топ-30 благодаря успехам в Риме

Алехандро Табило гарантировал себе дебют в топ-30 благодаря успехам в Риме
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32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило впервые в карьере вышел в полуфинальный раунд турнира серии «Мастерс».

Это произошло в Риме (Италия). В матче 1/4 финала Табило (29) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 56-ю ракетку мира представителя Китая Чжана Чжичжэня.

Для 26-летнего Табило полуфинал в Риме будет шестым на уровне ATP. В предыдущие пять раз Алехандро проиграл четыре матча и выиграл один. Отметим, что единственная на данный момент победа чилийца в полуфинале пришлась на турнир категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), там Табило завоевал свой дебютный титул.

Благодаря успехам в Риме Табило уже гарантировал себе дебют в топ-30 ATP. В лайв-рейтинге Алехандро располагается на 25-й строчке.

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