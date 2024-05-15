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Карен Хачанов обратился к болельщикам по итогам своего выступления в Риме

Карен Хачанов обратился к болельщикам по итогам своего выступления в Риме
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в социальных сетях обратился к болельщикам по итогам своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в Риме Хачанов (16) дошёл до 1/8 финала соревнований, где со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12) проиграл 32-й ракетке мира из Чили Алехандро Табило (29).

«Большое спасибо за невероятную поддержку и заряд энергии на этой неделе в Риме», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

Далее Хачанов выступит на Открытом чемпионате Франции — 2024, который пройдёт с 26 мая по 9 июня. В прошлом году Карен дошёл на нём до четвертьфинала, где в четырёх сетах проиграл Новаку Джоковичу.

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