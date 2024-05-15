Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен результат обследования Джоковича после инцидента с бутылкой в Риме

Стал известен результат обследования Джоковича после инцидента с бутылкой в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прошёл обследование головы после инцидента во время послематчевой автограф-сессии на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Здоровью спортсмена ничего не угрожает, сообщает издание Republika. Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» — 2024, который пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции Париже.

Напомним, первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во время автограф-сессии в Риме (Италия) в голову попала бутылка с водой. Удар был неожиданным, поэтому спортсмен опустился на землю и ещё некоторое время не мог подняться, приходя в себя.

Судя по всему, бутылка попала ему в голову случайно. Она выпала из рюкзака болельщика, который хотел получить от серба автограф.

Материалы по теме
«Дерьмовая ситуация». Беккер — об инциденте с Джоковичем на раздаче автографов в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android