Стал известен результат обследования Джоковича после инцидента с бутылкой в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прошёл обследование головы после инцидента во время послематчевой автограф-сессии на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Здоровью спортсмена ничего не угрожает, сообщает издание Republika. Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» — 2024, который пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции Париже.

Напомним, первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во время автограф-сессии в Риме (Италия) в голову попала бутылка с водой. Удар был неожиданным, поэтому спортсмен опустился на землю и ещё некоторое время не мог подняться, приходя в себя.

Судя по всему, бутылка попала ему в голову случайно. Она выпала из рюкзака болельщика, который хотел получить от серба автограф.