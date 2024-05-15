Впервые за 11 лет в полуфинал турнира WTA вышли первые три ракетки мира

Первые три ракетки мира вышли в полуфинал на одном и том же турнире WTA. Такого не случалось 11 лет.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, второй и третий номера мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Кори Гауфф вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Последний раз первые три номера рейтинга WTA одновременно выходили в полуфинал на Открытом чемпионате Франции в 2013 году. Полуфиналистками «Ролан Гаррос» – 2013 были Серена Уильямс (первая ракетка мира, США), Мария Шарапова (2, Россия) и Виктория Азаренко (3, Беларусь). Победительницей того турнира стала американка Уильямс, в финале обыгравшая Марию Шарапову — 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира в Риме-2024 Ига Свёнтек встретится с Кори Гауфф, а Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.