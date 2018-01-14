Де Минор: финал с Медведевым — это американские горки

18-летний австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале турнира ATP в Сиднее.

«Я опустошён. Немного устал, но главное от попыток найти лучшие способы игры. Я боролся до последнего розыгрыша, обдумывая все свои действия. Я оставил все силы на корте. В концовке Медведев играл очень жёстко, он был слишком хорош. Это были американское горки. Честно говоря, это и не могло быть иначе. Я наслаждался каждой секундой. Волновался, но хотел, чтобы матч продолжался», — приводит слова де Минора пресс-служба АТР.