Возняцки: будет замечательно вновь стать первой ракеткой мира

Датчанка Каролина Возняцки рассказала о своих целях на предстоящий Открытый чемпионат Австралии.

«Лидерство в рейтинге — особенный и удивительный момент. В то же время я играю здесь и сейчас и полностью сфокусирована на предстоящих матчах. Всё остальное приходит с игрой. Если я верну лидерство в рейтинге, то это будет замечательно, но если я этого не сделаю, то всё равно буду довольна, ведь я там уже была.

Я хорошо чувствую себя. Прошлый год получился для меня отличным. Я очень горжусь этим. Теперь я хочу играть здорово в Мельбурне. Прелесть тенниса в том, что ты не можешь быть совершенным, всегда есть, в чём прибавлять. Надо постоянно работать, и это очень увлекательно", — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.