Хачанов сыграет с Полански в первом круге Australian Open 2018

В Мельбурне состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке мужского Australian Open. Первым соперником болгарина Григора Димитрова (3) станет австриец Деннис Новак (Q). Бельгиец Давид Гоффен (7) сыграет с немцем Маттиасом Бахингером (Q), а хорват Марин Чилич (6) скрестит ракетки с канадцем Вашеком Поспишилом (Q).

Француз Жо-Вильфрид Цонга (15) встретится с американцем Кевином Кингом (Q), а первым оппонентом его соотечественника Люка Пуи (18) станет бельгиец Рубен Бемельманс (Q).

Россиянин Карен Хачанов начнёт соревнования матчем с лаки-лузером Петером Полански из Канады.