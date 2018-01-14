Федерер: не думаю, что 36-летний игрок должен быть фаворитом, это неправильно

Действующий чемпион Australian Open швейцарец Роджер Федерер поделился настроем на этот турнир.



«Я надеюсь, что в этом году смогу пройти первые несколько кругов и тогда, надеюсь, смогу разыграться и выйти на хороший уровень. Год назад я просто надеялся начать турнир с выигранного матча — как, наверное, сейчас надеются Новак или Стэн, например. Конечно, для меня это получился турнир года. Я выиграл семь матчей подряд в пятисетовом формате, не ожидая от себя ничего серьёзного перед началом соревнований. Играть без груза ожиданий было здорово после стольких лет, когда от меня ждали максимального результата.



Конечно, возраст играет против меня. Не думаю, что 36-летний теннисист должен быть фаворитом турнира, это неправильно. Поэтому я чувствую себя расслабленно на этой поздней стадии карьеры», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.