Бертенс, Контавейт и Синякова — во втором круге Australian Open

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс (30) пробилась во второй круг Australian Open — 2018, обыграв на старте турнира американку Катрин Беллис — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Следующей соперницей Бертенс будет либо американка Николь Гиббз, либо болгарская теннисистка Виктория Томова (Ll).

Эстонка Анетт Контавейт (32) преодолела барьер первого раунда, переиграв сербку Александру Крунич — 6:4, 7:5. Этот матч длился 1 час 22 минуты. За выход в третий круг Контавейт сыграет с немкой Моной Бартель.

Также барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии успешно преодолели чешка Катержина Синякова, польская теннисистка Магда Линетт и чешка Дениса Аллертова (Q).