Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Бертенс, Контавейт и Синякова — во втором круге Australian Open

Теннис

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс (30) пробилась во второй круг Australian Open — 2018, обыграв на старте турнира американку Катрин Беллис — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Следующей соперницей Бертенс будет либо американка Николь Гиббз, либо болгарская теннисистка Виктория Томова (Ll).

Эстонка Анетт Контавейт (32) преодолела барьер первого раунда, переиграв сербку Александру Крунич — 6:4, 7:5. Этот матч длился 1 час 22 минуты. За выход в третий круг Контавейт сыграет с немкой Моной Бартель.

Также барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии успешно преодолели чешка Катержина Синякова, польская теннисистка Магда Линетт и чешка Дениса Аллертова (Q).

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Кики
Бертенс
Катрин
Беллис
6:7 6:4 6:2
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 05:55 МСК
Александра
Крунич
Анетт
Контавейт
4:6 5:7
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 05:40 МСК
Мария
Саккари
Катержина
Синякова
2:6 7:6 4:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Дженнифер
Брэйди
Магда
Линетт
6:2 4:6 3:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 07:15 МСК
Дениса
Аллертова
Полин
Пармантье
6:3 6:0
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент