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Надаль разгромил Эстрелья-Бургоса в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 37 минут. Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету Виктора 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Надаль поспорит с аргентинцем Леонардо Майером. Турнир завершится 28 января.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 11:15 МСК
Рафаэль
Надаль
Виктор
Эстрелья-Бургос
6:1 6:1 6:1
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