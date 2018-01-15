Надаль разгромил Эстрелья-Бургоса в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 37 минут. Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету Виктора 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Надаль поспорит с аргентинцем Леонардо Майером. Турнир завершится 28 января.