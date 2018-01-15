Свитолина с 5-го матчбола победила Йорович в 1-м круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах обыграв представительницу Сербии Ивану Йорович (Q) со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Йорович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Элина победила с пятого матчбола.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Первый круг

Яна Фетт (Хорватия) — Миса Эгути (Япония, SR) — 6:3, 6:2.