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Свитолина с 5-го матчбола победила Йорович в 1-м круге Australian Open

Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах обыграв представительницу Сербии Ивану Йорович (Q) со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Йорович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Элина победила с пятого матчбола.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Первый круг
Яна Фетт (Хорватия) — Миса Эгути (Япония, SR) — 6:3, 6:2.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 11:00 МСК
Ивана
Йорович
Элина
Свитолина
3:6 2:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 11:30 МСК
Яна
Фетт
Миса
Эгути
6:3 6:2
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