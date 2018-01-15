Соперником Чилича во 2-м круге Australian Open будет Соуза

Португалец Жоау Соуза пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях одолев немца Дастина Брауна (Q) со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:1. Матч продолжался 2 часа 56 минут. Жоау 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг Соуза поспорит с хорватом Марином Чиличем (6).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, Q) — Кентен Алис (Франция, Q) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 11:9.