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Кар. Плишкова, Стрыцова и Вондроушова пробились во второй круг Australian Open

Теннис

Три чешские теннисистки вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Каролина Плишкова нанесла поражение спортсменке из Парагвая Веронике Сепеде-Ройг, результат матча — 6:3, 6:4.

Барбора Стрыцова вышла победительницей из противостояния с американкой Кристи Эрим Анн (6:1, 7:5).

Маркета Вондроушова справилась с сопротивлением японки Куруми Нары (7:5, 6:4) и во втором круге турнира встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая в свою очередь взяла верх над немкой Кариной Виттёфт (7:5, 6:3).

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:00 МСК
Вероника
Сепеде-Ройг
Каролина
Плишкова
3:6 4:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:00 МСК
Кристи Эрим
Анн
Барбора
Стрыцова
1:6 5:7
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:10 МСК
Куруми
Нара
Маркета
Вондроушова
5:7 4:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:10 МСК
Карина
Виттёфт
Каролин
Гарсия
5:7 3:6
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