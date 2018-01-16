Кар. Плишкова, Стрыцова и Вондроушова пробились во второй круг Australian Open

Три чешские теннисистки вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Каролина Плишкова нанесла поражение спортсменке из Парагвая Веронике Сепеде-Ройг, результат матча — 6:3, 6:4.



Барбора Стрыцова вышла победительницей из противостояния с американкой Кристи Эрим Анн (6:1, 7:5).



Маркета Вондроушова справилась с сопротивлением японки Куруми Нары (7:5, 6:4) и во втором круге турнира встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая в свою очередь взяла верх над немкой Кариной Виттёфт (7:5, 6:3).