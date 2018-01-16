Донской обыграл Ф. Майера и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг Australian Open. В первом раунде он в трёх сетах переиграл немца Флориана Майера — 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету Донского 10 эйсов, 51 виннер, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19. Майер подал навылет 7 раз, заработал 31 виннер, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

Во втором круге соперником Донского будет победитель противостояния Орасио Себальос (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия, 25).