Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Соперницей Шараповой во втором круге Australian Open будет Севастова

Теннис

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (14) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американку Варвару Лепченко со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 48 минут. Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Севастова поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Первый круг
Донна Векич (Хорватия) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 6:3.
Эжени Бушар (Канада) — Осеан Доден (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5).
Мэдисон Кис (США, 17) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 7:5.
Сорана Кырстя (Румыния) — Зарина Дияс (Казахстан) — 5:7, 6:4, 6:3.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 7:6 (7:3), 6:4.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) — Шелби Роджерс (США) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Варвара
Лепченко
Анастасия
Севастова
6:3 3:6 2:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 05:05 МСК
Нао
Хибино
Донна
Векич
5:7 3:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 06:45 МСК
Эжени
Бушар
Осеан
Доден
6:3 7:6
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 07:00 МСК
Ван
Цян
Мэдисон
Кис
1:6 5:7
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 05:00 МСК
Сорана
Кырстя
Зарина
Дияс
5:7 6:4 6:3
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 06:50 МСК
Мирьяна
Лучич-Барони
Шелби
Роджерс
7:6 5:7 6:2
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент