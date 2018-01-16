Соперницей Шараповой во втором круге Australian Open будет Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (14) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв американку Варвару Лепченко со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 48 минут. Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Севастова поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Нао Хибино (Япония) — 7:5, 6:3.

Эжени Бушар (Канада) — Осеан Доден (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5).

Мэдисон Кис (США, 17) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 7:5.

Сорана Кырстя (Румыния) — Зарина Дияс (Казахстан) — 5:7, 6:4, 6:3.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 7:6 (7:3), 6:4.

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) — Шелби Роджерс (США) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

