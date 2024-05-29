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Осака проиграла Свёнтек во втором круге «Ролан Гаррос»

Осака проиграла Свёнтек во втором круге «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака проиграла лидеру рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иге Свёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 7
6 1 		6 5
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Матч завершился со счетом 7:6, 1:6, 7:5 в пользу польской спортсменки.

Встреча продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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