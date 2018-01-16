Конта: играя с Бренгл, нужно запастись терпением

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу над американкой Мэдисон Бренгл в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:1.

«Я наслаждалась пребыванием на корте. Это был отличный день, солнечный. Арена заполнена, людей было много. Я стала впитывать эту атмосферу и была очень рада играть. Я с нетерпением ждала встречи с Мэдисон. Она доставляет немало различных трудностей. Думаю, я здорово провела матч первого круга, боролась и играла так мощно, как хотелось бы.

С годами я стала сильнее физически, а также психологически. Мэдисон — теннисистка, которая задаёт немало вопросов своим соперницам. Она достаёт много мячей. Играя с ней, нужно запастись терпением. С годами в этом плане я прибавила», — цитирует Конту официальный сайт турнира.