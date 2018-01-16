Барти в 3 сетах обыграла Соболенко в первом круге Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти (18) пробилась во второй круг Australian Open, в трёх партиях обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Эшли 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Барти поспорит с представительницей Италии Камилой Джорджи. Турнир завершится 27 января.