Паула Бадоса показала, как тренируется на фоне фото Рафаэля Надаля

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, ныне занимающая 126-е место в рейтинге WTA, показала, как тренируется на фоне 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Соответствующее фото спортсменка опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Бадосы

Отметим, что испанка тренировалась в спортивном зале, а матч её соотечественника Надаля в этот момент был показан сзади по телевизору.

Напомним, ранее Надаль и Бадоса принимали участие в «тысячнике» в Риме. Надаль во втором круге со счётом 3:6, 1:6 проиграл девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу, а Бадоса в четвёртом круге уступила американской теннисистке Кори Гауфф.