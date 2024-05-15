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Паула Бадоса показала, как тренируется на фоне фото Рафаэля Надаля

Паула Бадоса показала, как тренируется на фоне фото Рафаэля Надаля
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Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, ныне занимающая 126-е место в рейтинге WTA, показала, как тренируется на фоне 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Соответствующее фото спортсменка опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Бадосы

Отметим, что испанка тренировалась в спортивном зале, а матч её соотечественника Надаля в этот момент был показан сзади по телевизору.

Напомним, ранее Надаль и Бадоса принимали участие в «тысячнике» в Риме. Надаль во втором круге со счётом 3:6, 1:6 проиграл девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу, а Бадоса в четвёртом круге уступила американской теннисистке Кори Гауфф.

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