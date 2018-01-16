Шарапова: мой путь не очень лёгкий, поэтому готова играть на любом корте

Россиянка Мария Шарапова, переигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии немку Татьяну Марию со счётом 6:1, 6:4, прокомментировала свою игру в отчётной встрече.

«Во-первых, я в сетке, мне это очень нравится. Уже несколько лет не играла в Мельбурне. Первый матч после возвращения всегда получается тяжёлым. Думаю, на этих эмоциях я здорово сыграла и сделала свою работу.

Я готова играть на любом корте. Мой путь не очень лёгкий, я готова играть, несмотря на корт, и обыгрывать того, кто играет со мной", — сказала Шарапова.

Посмотреть интервью с Шараповой можно на «Чемпионате».