Дель Потро: людям нравится, что я играю в теннис после 3 операций на запястье

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, переигравший в первом круге Открытого чемпионата Австралии американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:3, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я рад вернуться в Мельбурн спустя четыре года. Это удивительно. Я давно не играл здесь и был рад выйти на корт этого невероятного турнира. На этих соревнованиях просто невероятная атмосфера. Думаю, людям нравится, что я вновь играю в теннис после трёх операций на запястье и нескольких лет вдали от тенниса. Но я сейчас здоров, играю в теннис и счастлив.

Я старше Фрэнсиса и чувствовал некоторое давление в этой связи. Главное, что я вновь играю в теннис и делаю то, что мне нравится", — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.