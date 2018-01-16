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Видеообзор победы Александровой и поражений Вихлянцевой и Калинской

Теннис

Россиянка Екатерина Александрова победила в первом круге Australian Open словенку Полону Херцог со счётом 7:6, 6:4. Следующей оппоненткой Екатерины станет американка Мэдисон Кис (17).

Посмотреть видеообзор матча Александрова — Херцог можно на «Чемпионате».

Другая представительница России Наталья Вихлянцева уступила украинке Лесе Цуренко, а Анна Калинская (Q) потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи.

Посмотреть видеообзор матча Вихлянцева — Цуренко можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Джорджи — Калинская можно на «Чемпионате».

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