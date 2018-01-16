Федерер в 19-й раз кряду победил на старте Открытого чемпионата Австралии

Швейцарец Роджер Федерер в первом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Для 36-летнего уроженца Базеля эта победа стала 19-й кряду в стартовых поединках на Australian Open.

Впервые Федерер сыграл на соревнованиях Grand Slam в Мельбурне в 2000 году, когда в первом круге оказался сильнее американца Майкла Чанга. Отметим, что Роджер ни разу не выбывал с Australian Open ранее третьего круга. На этой стадии он проиграл 2000 и 2001 годах Арно Клеману, а также Андреасу Сеппи в 2015-м.