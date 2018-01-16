Цуренко: не ожидала таких мощных и точных ударов от Вихлянцевой

Украинка Леся Цуренко поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Вихлянцева сегодня играла очень хорошо. В этом плане мне приятнее, что удалось обыграть кого-то, кто показывал фантастический теннис. Особенно в первом сете, где она хорошо подавала, забивала, поднимала… Приходилось подстраиваться и бороться, за счет того что я не сдавалась и продолжала бороться, мне и удалось выиграть.



До матча мы знали, как с ней играть, но я не ожидала таких точных и мощных ударов. Всё-таки я с ней тренировалась несколько раз, знала, как она играет, но сегодня изначально её игра была на высоком уровне. Нужно было максимально подстраиваться. Из заготовок я продолжала использовать противоходы, ещё у неё удары слева лучше, поэтому я больше играла под право. Хотя в начале она и с форхенда всё забивала. Казалось, мне нужно менять тактику по ходу игры. Но в итоге, думаю, правильно сделала, что больше играла ей под удар справа.

В тот момент я больше думала о себе, в том плане, что ощущала, что где-то начинаю менять ход событий. Была пара розыгрышей, выиграв которые действительно почувствовала удовлетворение. Видимо, я их посчитала ключевыми и именно на них был всплеск эмоций. Старалась давить энергетикой и показывать сопернице, что я не сдаюсь", — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».