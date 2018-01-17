Бычкова: уже давно жду сенсации на ТБШ от А. Зверева

Известная российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, от кого ждёт главных сенсаций на Australian Open — 2018.

«Я уже давно жду чего-то подобного от Александра Зверева. Думаю, именно перед стартом этого сезона он серьёзно готовился к тому, чтобы впервые провести турнир „Большого шлема“ по-настоящему удачно. Как минимум это должен быть выход в четвертьфинал, как максимум — победа», — сказала Бычкова в интервью каналу Eurosport.

Также Бычкова оценила шансы на успешное выступление своей соотечественницы Мари Шараповой.

«От неё можно ожидать чего угодно, ведь это Мария Шарапова. Она может рассчитывать на победу, а может неожиданно проиграть в первом круге», — отметила Бычкова.

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