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Карреньо-Буста на отказе Симона вышел в третий круг Australian Open

Теннис

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) вышел в третий круг Australian Open — 2018. В матче второго раунда он встречался с французом Жилем Симоном. При счёте 6:2, 3:0 в пользу испанца Симон отказался от продолжения борьбы. Поединок длился всего 44 минуты.

За выход в четвёртый круг Карреньо-Буста сыграет либо с представителем Туниса Малеком Жазири, либо с теннисистом из Люксембурга Жилем Мюллером (23).

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Жиль
Симон
6:2 3:0 Rt

Турнирную сетку мужского одиночного разряда Australian Open — 2018 можно посмотреть на «Чемпионате».

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