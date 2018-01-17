Карреньо-Буста на отказе Симона вышел в третий круг Australian Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) вышел в третий круг Australian Open — 2018. В матче второго раунда он встречался с французом Жилем Симоном. При счёте 6:2, 3:0 в пользу испанца Симон отказался от продолжения борьбы. Поединок длился всего 44 минуты.

За выход в четвёртый круг Карреньо-Буста сыграет либо с представителем Туниса Малеком Жазири, либо с теннисистом из Люксембурга Жилем Мюллером (23).

Турнирную сетку мужского одиночного разряда Australian Open — 2018 можно посмотреть на «Чемпионате».