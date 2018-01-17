Возняцки одолела Фетт на AO-2018, уступая 1:5 в третьем сете, Бенчич выбыла

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде она добыла волевую победу над хорваткой Яной Фетт со счётом 3:6, 6:2, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Возняцки подала навылет 4 раза, заработала 22 виннера, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Отметим, что в третьем сете Фетт вела со счётом 5:1 и имела двойной матчбол на своей подаче, однако Возняцки смогла переломить ход партии и вырвать победу в матче. Следующей соперницей Каролины станет либо голландка Кики Бертенс (30), либо американка Николь Гиббз.

Швейцарка Белинда Бенчич не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив представительнице Таиланда Луксике Кумкхум (Q) — 1:6, 3:6. Эта встреча длилась 78 минут. Бенчич подала 4 эйса, записала себе в актив 20 виннеров, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. За место в четвёртом раунде Кумкхум сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая во втором круге выбила из борьбы румынку Ирину Бегу, одолев её со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Также в третий круг Australian Open вышла словачка Магдалена Рыбарикова (19), переигравшая бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:4, 0:6, 6:2.