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Касаткина проиграла Линетт во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина (22) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях проиграв представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Дарья трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Магды 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвёртый круг Australian Open Линетт поспорит с представительницей Чехии Денисой Аллертовой (Q).

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 04:30 МСК
Магда
Линетт
Дарья
Касаткина
7:6 6:2
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