В 11:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют киприот Маркос Багдатис и россиянин Андрей Рублёв (30). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция матча Багдатис — Рублёв на Australian Open.

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (3), либо с американцем Маккензи Макдональдом (Q).

