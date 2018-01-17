Долгополов победил Эбдена и вышел в третий круг Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяина кортов Мэттью Эбдена со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Александр 19 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Долгополов поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, посеянным под 24-м номером.