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Долгополов победил Эбдена и вышел в третий круг Australian Open

Теннис

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяина кортов Мэттью Эбдена со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Александр 19 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Долгополов поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, посеянным под 24-м номером.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 13:15 МСК
Александр
Долгополов
Мэттью
Эбден
7:6 6:3 6:4
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