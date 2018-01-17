Конюх снялась с турнира в Санкт-Петербурге, её заменит Мария

20-летняя хорватка Ана Конюх пропустит соревнования в Санкт-Петербурге, которые начнутся сразу после Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает пресс-служба WTA.



Ана начала этот сезон в Брисбене, где, разгромив голландку Кики Бертенс на старте, во втором круге потерпела быстрое поражение от украинки Элины Свитолиной, взяв всего четыре гейма. После этого Конюх снялась с Australian Open, приняв это решение уже после старта квалификации, в связи с чем её заменил «лаки-лузер».



В Санкт-Петербурге вместо Конюх в основную сетку попадёт немка Татьяна Мария.