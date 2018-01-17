Поражения Шаповалова, Истомина и другие матчи — в обзоре второго круга AO

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях проиграв представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7), 5:7.

Представитель Узбекистана Денис Истомин во втором круге соревнований в Мельбурне уступил британцу Кайлу Эдмунду со счётом 2:6, 2:6, 4:6.

Видеообзор этих и других встреч второго круга Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».

Стартовый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 28 января.