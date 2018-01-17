Матч Кирьоса с Троицки был прерван «пранкером», сидевшим в первом ряду

Австралиец Ник Кирьос во время матча второго круга Australian Open с сербом Виктором Троицки, который завершился со счётом 7:5, 6:4, 7:6 (7:2), вновь оказался участником инцидента с участием болельщика. В середине второго сета один из зрителей, сидевших в первом ряду, встал и начал орать, одновременно снимая себя на видеокамеру телефона. Как и в матче первого круга с участием Кирьоса, произошло это во время подачи Ника.



На этот раз австралийцу не пришлось ругаться с арбитром — через некоторое время после начала «представления» к корту спустились охранники, которые вывели возмутителя спокойствия за пределы арены. Как затем оказалось, сам он считает себя «человеком, делающим развлекающие видео» и пранкером, а эту выходку анонсировал как «выход на новый уровень». Об этом сообщает Daily Mail.

Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.