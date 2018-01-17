Хачанов: в матче с дель Потро постараюсь показать всё, на что способен

Россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, которому уступил в четвертьфинале соревнований в Окленде на прошлой неделе.

«Был очень хороший матч, высокий уровень тенниса, чуть-чуть не хватило. Тут другие условия игры, новый турнир, новый матч. Буду стараться подготовиться и показать всё, на что способен», — сказал Хачанов.

Посмотреть интервью с Хачановым можно на «Чемпионате».

Матч Хачанов — дель Потро начнётся завтра, 18 января, около 4:00 по московскому времени.