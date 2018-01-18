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Донской в четырёх сетах проиграл Фоньини во 2-м круге Australian Open

Теннис

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (25) со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Евгений трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Фоньини поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Жюльен Беннето (Франция).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Второй круг
Адриан Маннарино (Франция, 26) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 07:05 МСК
Евгений
Донской
Фабио
Фоньини
6:2 3:6 4:6 1:6
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 06:10 МСК
Иржи
Веселы
Адриан
Маннарино
3:6 6:7 7:5 3:6
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