Донской в четырёх сетах проиграл Фоньини во 2-м круге Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (25) со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Евгений трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Фоньини поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Жюльен Беннето (Франция).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 26) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3.