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Александрова взяла лишь 1 гейм в матче с Кис во 2-м круге Australian Open

Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв американке Мэдисон Кис (17) со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 43 минуты. Екатерина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Мэдисон 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии американка поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 08:55 МСК
Екатерина
Александрова
Мэдисон
Кис
0:6 1:6
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