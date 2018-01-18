Гаске вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Федерером

Французский теннисист Ришар Гаске (29) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего (Q) со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. Ришар 7 раз подал навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Гаске поспорит с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).